أربعينية الراحل الباجي قايد السبسي اليوم بمدينة الثقافة

ستحتضن اليوم الخميس مدينة الثقافة بتونس على الخامسة مساء موكب أربعينية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وحسب الديبلوماسي أحمد ونيس فستكون الأربعينية وطنية وعائلية حيث لم يتم توجيه الدعوة إلى ضيوف من الخارج أو أعضاء السلك الدبلوماسي لحضور موكب الأربعينية.

وفي برنامج الأربعينية الذي تنظمه الجمعية التونسية للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الثقافة عدة فقرات.

وتتناول الأربعينية بالخصوص عرض أفلام وثائقية للتذكير بمناقب الفقيد وشهادات لشخصيات وطنية.

للتذكير فإن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي توفي في 25 جويلية 2019 إثر تعرضه لوعكة صحية حادة.