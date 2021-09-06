أربعينية ذات جمال أخاذ تقبل التعدد في أي منطقة من مناطق البلاد

للأسف لا تمنحنا الحياة كل ما نتمناه، فبين رحلة تحقيق الذات وبناء المستقبل وأحلامنا التي نتمنى أن نراها ونجسدها نصطدم بعدة عراقيل وهموم تجعلنا قاب قوسين أو أدنى من بلوغ السعادة. هذا تحديدا ما حدث معي حيث أنني وبعد أن توسمت الخير والرجا في زواج بنيت لأجله الطموحات والأحلام وجدت أحلامي تنهار وقلبي يتحطم بعد أن تطلّقت، فعدت إلى بيت أهلي الذين بقدر إحتوائهم لي إلا أن جراحي لم تطيب.

وجدت أنه لا مناص لي إلا البحث عن أمل آخر، يكون لي النور في العتمة، يكون لي السند حتى أحقق الإستقرار النفسي، فحواء لا تكتمل سعادتها سوى وهي تحت كنف رجل يحترمها ويقدرها ويمنحها الحب والتقدير. وهذا ما دفعني لأن أطرق أبواب الأثير راغبة في الحلال في أقرب الأجال، فليس فيما أريد عيب أو عار. أنا فريدة من المسيلة ، في الـ 40 من عمري، مطلقة كما أسلفت الذكر وليس أولاد، أدير أمور البيت بكثير من الحنكة وحسن التدبير، ذات جمال عربي أخاذ ، فأنا طويلة القامة، رشيقة القدّ، بيضاء البشرة. أحلم باليوم الذي سأعيد فيه بناء حياتي مع رجل طيب ومحترم، يقدّر ما مررت به من ظروف، أريده صادقا في مسعاه وجادا في مسألة الزواج، لا تهمني ولايته بقدر ما أنا أهتم بأن يكون كفؤا وجميل الروح. سنّه لا يتجاوز 55سنة، وأكثر ما أتمناه أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

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