أربعينية في قطاع الصحة تزرع في حياتك الفرحة

لم أرتب الكلمات ولم أنتقي العبارات. وتركت قلبي على راحته يسترسل في الحديث إلى مرشدات الأثير و. أنا أؤمن بالقدر ومن أنني لا محالة سأجد ضالتي في زوج مقتدر صالح يحي الأمل في قلبي الوحيد. إنهمكت في عملي الذي أحبه وبعون الله حققت الإستقرار الذي أصبو إليه، وبالرغم من مرور العمر إلاّ أنني لم أتناسى رغبتي في أن أزفّ يوما إلى بيت من سأجتمع معه على الحلوة والمرة، رجل يقدرني ويمنحني الأمان والرفعة.

أنا عاصمية في الأربعين من عمري، لم يسبق لي الزواج موظفة مستقرة في قطاع الصحة، جميلة وحلوة ، طيبة المعشر ومسؤولة أنا بشهادة كل من يعرفني، أريد أن يكون لي نصيب على سنة النبي الحبيب مع رجل صالح، أريده من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوزال50عاما، أكثر ما اشترطه أن يكون موظفا مستقرا، ولديه سكن خاص، أقبله مطلقا أو أرملا فقط بطفل واحد أرعاه وأمنحه الحب والسكينة.

الرقم السري : 135552

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802