أربعيني يقتل ابنه المراهق بحي الڨرزي في قسنطينة

إهتز ليلة أمس حي الڨرزي التابع لبلدية ولاد رحمون في قسنطينة على وقع جريمة قتل بشعة.

الجريمة راح ضحيتها عشريني بعد أن تعرض لضرب مبرح على يد والده ارداه قتيلا.

وحسب المعلومات، فإن الحادثة وقعت بعد أن دخل الضحية متأخرا للمنزل،أين نشب شجار مع والده،لينتهي بضرب مبرح للشاب أفقده وعيه.

أين تم نقله إلى العيادة متعددة الخدمات باولاد رحمون ولفظ انفاسه الأخيرة.

قبل أن يتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب محمد بوضياف.

هذا وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادثة.

وتجدر الاشارة إلى أن الفاعل “وهو والد الضحية” سلم نفسه الى المصالح الأمنية هناك.