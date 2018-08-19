أربعيني يقتل زوجته خنقا بمزرعة في منطقة “مسرغين” بوهران

اهتزت وهران مساء اليوم الأحد على وقع جريمة قتل ثالثة في ظرف اسبوع بوهران بعد جريمة أرزيو بمخمرة لاسيران وجريمة مقتل الطفلة سلسبيل صباح اليوم الأحد

حيث أقدم أربعيني على قتل زوجته خنقا بمزرعة عبدلي سعيد بمنطقة مسرغين في وهران.

الضحية حسب مصالح الحماية المدنية التي تم الاتصال بها من طرف الدرك الوطني أثناء معاينة الجثة بعين المكان تبلغ من العمر 38 سنة والجاني في الاربعينيات.

وتم العثور على الجثة بالمزرعة وعليها كدمات على مستوى الرقبة واليدين، ما يؤكد تعرضها للخنق حسب تأكيد عناصر الحماية المدنية.

ولا تزال اسباب القضية مجهولة.

تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى اول نوفمبر الجامعي لاخضاعها للتشريح الطبي.