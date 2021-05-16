أربعيني يقتل زوجته ويدفنها بمسكنهما العائلي ويدٓعي اختفاها الغامض بوهران

اهتزت اليوم مدينة وهران علي وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة في الثلاثينيات من العمر.

وحسب مصادر محلية، فإن هذه الجريمة ارتكبها زوج الضحية بحي فوضوي في بكوشة الجير قبل تسليم نفسه إلى الجهات الأمنية.

وكانت قناة النهار قد نقلت في النصف الأخير من شهر رمضان نداء الجاني رفقة أشقائها باختفاء غامص لزوجته بعد خروجها صباحا لشراء كسوة العيد لبناتهما الثلاثة.

ورغم إدعائه والسيناريو الذي اختلقه لتضليل مصالح الامن، إلا إنه اعترف في الأخير بالجريمة النكراء التي ارتكبها في حق زوجته.

أين قام بتسليم نفسه للجهات الامنية التي سبق لها وأن حققت معه بعد أن انتباتهم شكوك حول ظروف اختفاء زوجته.

هذا وتتواجد الشرطة حاليا بمسرح الجريمة من أجل استخراج الجثة المدفونة بالمسكن الفوضوي العائلي واستكمال التحقيقات.