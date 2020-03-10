أربعيني يقتل شقيقه وشريكه بطلقات نارية بسجرارة في معسكر

لقي شخصان حتفهما رميا بطلقات نارية بأعالي بلدية سجرارة التابعة إقليميا لدائرة المحمدية في ولاية معسكر، في حدود الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء في حادث مأساوي إهتزت له جل مداشر المنطقة.

و استنادا لبعض أهالي المنطقة فإن الجاني “ح.ب” 50 سنة و الذي هو شقيق إحدى الضحيتين كان قد أقدم على اعتراض طريق شخصين كانا على متن سيارة بالضاحية المسماة عرايبة الكائنة على امتداد طريق بني شقران.

قبل أن يشهر الجاني بندقية صيد ويشرع في رميهما بطلقات نارية أصابت أحدهما في الرأس وأردته قتيلا “ح.ح” 62 سنة يقطن بدوار المالح وفتكت أخرى بمرافقه “ح.ع” 56 سنة شقيق الجاني على مستوى البطن لفظ على إثر ذلك أنفاسه على الفور.

الجاني فر نحو وجهة مجهولة وسط الأحراش التي تميز الجبال الصخرية للمنطقة.

وبحسب ذات المصادر فإن الحادث نجم عن خلافات كانت وقعت في وقت سابق بين الجاني والضحيتين حول قطعة أرض فلاحية إدعى كل منهما أحقيته على ملكيتها من عموم نزاعات كثيرة حول العقار الفلاحي تشهدها المنطقة.

و قد سارعت فرقتي الدرك الوطني لإقليمي الغمري والمحمدية إلى مكان وقوع الجريمة مرفوقة بمصالح الحماية المدنية لوحدة التي قامت بإجلاء القتيلين ونقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى بالمحمدية.

في حين فتحت مصالح الدرك تحقيقا جنائيا بأمر من وكيل الجمهورية .