أربعيني يقتل طليقته بسبب النفقة في سطيف

إهتزت ولاية سطيف منذ قليل على وقع جريمة قتل شنعاء بطلها زوج “ق. ن” عمره 40 سنة. والذي أقدم على إزهاق روح طليقته “ل.إكرام” صاحبة 32 ربيعا بطعنات خنجر على مستوى القلب. بمجرد خروجهما من محاكمة القضية التي رفعتها ضده على مستوى قسم الجنح بعدم تسديد النفقة.

وحسب مصادر “النهار” فإن ساحة الجريمة كانت في الشارع المحاذي للمحكمة الأنديولي بسطيف أين قام الجاني مع سبق الإصرار والترصد بطعن طليقته جهارا نهارا. جعلها تغرق في دمائها أمام ذهول الحضور قبل أن تتدخل الشرطة لتوقيفه في عين المكان.

في حين نقلت الضحية إلى المستشفى الجامعي ورغم محاولات الإنعاش إلا أن الطعنة كانت قاتلة.

كما أكد مصدر مطلع أن الجاني الذي ينحدر من بلدية عين أرنات إقترن بالضحية التي تنحدر من بلدية بني وسين بعقد زواج إداري رسمي حرر سنة 2017 ببلدية بني وسين. و تم الطلاق بينهما بتاريخ 2024 وكان الطفل محمد ثمرة هذا الزواج. مضيفا ان الزواج لم يعرف استقرار يوما منذ اكثر من أربع سنوات وهم في شد وجذب بين أروقة المحاكم.

