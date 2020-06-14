أربع سنوات حبسا نافذا في حق البوشي ومير بن عكنون الأسبق في قضية المزايا غير المستحقة

أصدرت الغرفة الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة حكما بالحبس النافذ مدته أربع سنوات ومليون دينار غرامة مالية في حق كمال شيخي المدعو البوشي في القضية التي تتعلق بالمزايا غير مستحقة في قضايا العقار.

كما أصدرت ذات الجهة القضائية حكما بالحبس لمدة 4 سنوات حبس في حق بوعرابة كمال رئيس سابق لبلدية بن عكنون و حكما يقضي بعقوبة عامين حبس نافذ في حق بن زهرة عبد القادر السائق الشخصي للمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل و حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ في حق لمهل جلال ابن والي غيليزان السابق.

وقضت المحكمة بالبراءة في حق كل مسلم هادف وكيل الجمهورية سابق لبودواو و يوسف صديق مساعد وكيل الجمهورية السابق لبودواو وحكما يقضي بالبراءة في حق خالد تبون.

وللتذكير المحاكمة جرت الأسبوع الماضي لساعات متأخرة من الليل بعدما وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالرشوة و سوء إستغلال الوظيفة و منح مزايا غير مبررة وكانت النيابة قد التمست في حقهم تشديد العقوبة.