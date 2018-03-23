أربع سنوات سجنا نافذا لشخصين إغتصبا تلميذة في الـ 15 سنة

أدانت جنايات الطارف شخصين، بأربع سنوات سجنا نافذا، بجناية اغتصاب تلميذة عمرها 15 سنة.

وكان النائب العام التمس عشر سنوات لكل منهما سجنا نافذا، وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر عام 2017 .

أين تعرفت الضحية وهي تلميذة في الثالثة متوسط تقيم بسيدي عمار في عنابة، على صديقتها المقيمة بقرية شوبار في الطارف.

تعرفت عليها في نزهة سياحية منظمة ودعتها لزيارتها في منزلها وهناك استدرجتها إلى أربعة شبان من قريتها، قاما اثنان منهم باغتصابها.

و هتك عرضها بمشاركة اثنين آخرين اللذين أدانتهما المحكمة بعامين حبس موقوفة التنفيذ بتهمة المشاركة الجريمة.

توصلت إليها عناصر الدرك الوطني بشبيطة مختار بناءً على بلاغ اختفاء من والدة الضحية، أين تم توقيف أفراد العصابة.