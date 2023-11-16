أربع شركات نفطية إفريقية توقع إتفاقيات مع سوناطراك

وقع مجمع سوناطراك اليوم بالعاصمة الكونغولية برازافيل 4 اتفاقيات شراكة في مجال التكوين بين المعهد الجزائري للبترول.

وحضر مراسيم التوقيع وفد رفيع المستوى من سوناطراك برئاسة الرئيس المدير العام للمجمع رشيد حشيشي، في الاجتماع الخامس للرؤساء المدراء العامين للشركات الوطنية للمحروقات للبلدان الأعضاء في منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، الذي انعقد اليوم بالعاصمة الكونغولية برازافيل.

ووقعت سوناطراك مع كل من الشركة الوطنية للبترول “SNPC” لجمهورية الكونغو. سوناهيدروك SONAHYDROC، لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وكذا الشركة الوطنية للمحروقات، لدولة البنين. وأيضا الشركة الوطنية للبترول لغانا “GNPC”، لدولة غانا.

تأتي هذه الاتفاقيات المتخصصة في مجال النفط والغاز استكمالا لمسار ترسيم عمليات التكوين التي أطلقها المعهد الجزائري للبترول مع شركات بترولية أخرى تابعة للبلدان الأعضاء في منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط.

يُذكر أن منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، التي تم إنشاؤها في 27 جانفي 1987 بلاغوس (نيجيريا)، هي فضاء للقاء والتبادل والتعاون وتقاسم التجارب والخبرات بين الدول الافريقية الأعضاء