أربع صيغ بيداغوجية لقياس كفاءات تلاميذ”السانكيام”

اعتمدت وزارة التربية الوطنية أربع صيغ متكاملة لتقييم مكتسبات التلاميذ، تجمع بين الاختبارات الكتابية والشفوية والأدائية، في مقاربة شاملة تهدف إلى قياس مختلف جوانب التعلم وليس المعارف النظرية فقط.

وتشمل الاختبارات الكتابية سبع مواد أساسية هي: اللغة العربية، التربية الإسلامية، الرياضيات، التاريخ، واللغات الأمازيغية والإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى تقييمات في مواد التربية العلمية والتكنولوجية والجغرافيا والتربية المدنية.

أما التقييمات الشفوية فتُعنى بقياس مهارات الفهم والتواصل اللغوي. في حين تركز التقييمات الأدائية على الأداء القرائي، وحسن التلاوة والاستظهار. إلى جانب السلوكيات التربوية والمهارات الحركية في التربية البدنية والرياضية.

وتندرج هذه الصيغ ضمن تصور تربوي حديث يضع الكفاءة التطبيقية. للتلميذ في صلب عملية التقييم.