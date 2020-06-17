أربع وحدات إنتاج تابعة لسوناطراك تتحصل على شهادة “إيزو 50001”

ويتعلق الأمر بوحدات معالجة الخام جنوب حاسي مسعود، و وحدة معالجة الغاز بغاسي الطويل، و وحدة معالجة الغاز رورد-نوس حسب ذات المصدر، مضيفا أن التصديق الذي يؤكد تسييرا طاقويا فعالا تم تسليمه من طرف الهيئة الألمانية توفرهاينلاند مما يشكل إشادة ومرجعا حقيقيا لسوناطراك مما يسمح بتحقيق تحسن مستمر لتسيير الطاقة من خلال تحفيز تقليص استهلاكها لصالح التنافسية و البيئة.

من جهتهت قدمت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك شكرها لجميع فرقها التي ساهمت في تحقيق مسار التصديق.