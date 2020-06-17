أربع وحدات إنتاج تابعة لسوناطراك تتحصل على شهادة “إيزو 50001”

تحصلت أربع وحدات انتاجية تابعة للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” على شهادة ايزو 50001.
وحسب بيان للمجمع، فإن هذه الشهادة تؤكد تمتعها بتسيير طاقوي فعال مما يسمح للمجمع بتحقيق تحسن مستمر في مجال تسيير الطاقة.
وأضاف البيان، أن سوناطراك التي إلتزمت بالإستجابة للرهانات الكبرى حققت في مجال الإنتقال الطاقوي من خلال وضع منظومة تسيير للطاقة خاصة بمحطاتها الأكثر انتاجا للطاقة، تحدي تفعيل الطاقة من خلال حصولها على شهادة ايزو 50001 لأربع من وحداتها الإنتاجية للغاز والمكثفات.
ويتعلق الأمر بوحدات معالجة الخام جنوب حاسي مسعود، و وحدة معالجة الغاز بغاسي الطويل، و وحدة معالجة الغاز رورد-نوس حسب ذات المصدر، مضيفا أن التصديق الذي يؤكد تسييرا طاقويا فعالا تم تسليمه من طرف الهيئة الألمانية توفرهاينلاند مما يشكل إشادة ومرجعا حقيقيا لسوناطراك مما يسمح بتحقيق تحسن مستمر لتسيير الطاقة من خلال تحفيز تقليص استهلاكها لصالح التنافسية و البيئة.
من جهتهت قدمت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك شكرها لجميع فرقها التي ساهمت في تحقيق مسار التصديق.
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