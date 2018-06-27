أرتاد المسجد باستمرار ولا أفهم لغة الإمام!  

العلماء والباحثون الذين اجتهدوا وعرّفوا لنا البلاغة، أوصلوا لنا خلاصة هامة، وهي أنها تعني إيصال المعنى بأيسر الطرق، وفي بعض المرات يقال بشتى الطرق، والمهم أن الغاية القصوى أن ينصرف ويخرج المستمع مطمئنا مُشّبعا بالفهم والإضافة.

ومرادنا من هذه المقدمة، أن هناك ظاهرة لطالما ظلّت سارية المفعول وجارية داخل مساجدنا، وهي أنك تلاحظ أغلب الأئمة يقدّمون دروسهم باللغة العربية الفصحى القحّة -وهذا ليس عيبا – قدر ما تصبح كذلك يوم تلتمس بأن هذا المصلي، بل قل أغلب المصلين إلا من رحم ربك، لا يفهمون معاني وفحوى هذه الدروس، لا لشيء إلا أن اللغة في حد ذاتها هي لغة محكمة ومن نتاج اللغويين النحاة، نظير ما فيها من سجع وبديع ومجاز، فعدد قليل جدا هم من تجدهم على أقل تقدير قد فهموا وفسّروا هذه الخطبة وذلك الدرس؛ لأنهم أساتذة ومديرو مؤسسات ومدارس وجامعات، لكن كيف هو الأمر مع الشرائح الأخرى التي تشكّل القسم الأكبر، وما عليك عزيزي المواطن إلا أن تسأل فلانا أو آخر في النهاية: هل فهمت شيئا؟ وأكيد أنه من باب الاستحياء يجيبك بأنه قد فهم النزر القليل، خاصة إذا كان الدرس مُشبعا بأمثلة تاريخية ووقائع من حروب وغزوات وشخصيات لا يسمع بها هذا المواطن ولا حتى في المنام.

نحن لا نلوم حجم وأرقام الأميّة في الجزائر؛ لأنها واقع موجود، بقدر ما نلوم صاحب الخطبة لأنه لم يراعِ هذه النقطة الحساسة، وأنه حتى وهو فصيح ويتحكم في اللغة جيدا ويصوغ المعاني والألفاظ صياغة عظمى، لكنه لم يضع في حسبانه أن الجهد الذي بذله قد بلغ مراده نحو فئة تقدر بالجزئيات، وأنه عجز عن إقناع الأغلبية، وأنه لم يوصل رسالته على أكمل وجه، وبالتالي لن يصبح هنا بليغا، فهو يكتفي فقط بأنه فصيح؛ لأنه ليس كل فصيح بليغا كما يقال، وإنما كل بليغ بالضرورة هو فصيح، وإذا وافقني الجميع، هناك ثلاثة مناحٍ وطرق في هذا الموضوع ، الأولى أي الفصحى العتيقة وكما يصفها الرواة هي «لغة الكتب الصفراء» أو «لغة قريش»، وهناك الأقل منها حدّة، وهي مزيج بين اللهجات والفصحى، وأخيرا هناك «اللغة الشعبية الدارجة»، التي لو استعملها كل الأئمة لنجحوا في إفهام الناس إفهاما جليلا، وأصابوا الهدف مع الجميع.

لقد جاء قديما في مضرب الأمثال العربي، «إذا نزلت في قوم فاحلب في إنائهم» أي خاطبهم بلغتهم، ولا تتبجح أو تحاول أن تتفاخر بلغة لا يفهمونها.. كذلك قال الباحث الأنثروبولوجي الشهير، «كوستو»، وهو رحّالة طاف معظم مناطق العالم: «علّمتني الحياة أنني أستطيع وبذكائي الحاد أن أتأقلم مع أي مجتمع أحلّ به»، إذا فالبلاغة هي أن يفهمك الآخر، وهي مهمتك الكبرى والعظمى من أجل أن تكبر في عيونهم، خاصة إذا كان كلامك ترافقه عدة أمثلة وحجج دامغة، أما إذا كنت تتباهى وتتعاظم من أجل استعراض عضلاتك، فإنك تظل في برج عال بعيدا كل البعد عن مستمعيك، حتى وأنت تقول الحقيقة، لكنك للأسف ينقصك الوعي بأن من تخاطبهم ليست تلك الألفاظ والعبارات في متناولهم، وما عليك إلا أن تنزل إلى أرضهم بدلا أن تطلب منهم أن يصعدوا إليك، وهذا هو الهدف المنشود.