أرحاب: برنامج “صنعة ” يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات والمعارف

أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب،الاثنين، أن برنامج “صنعة” يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات والمعارف الأساسية في مختلف التخصصات المهنية، من خلال تكوين يقدر بـ 90 ساعة لكل متربص.

ووقفت الوزيرة اليوم خلال زيارة عدد من مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين بولاية الجزائر. التي تحتضن برنامج “صنعة” الموجه لفائدة الشباب، على ظروف استقبال المستفيدين. ومدى توفر الإمكانيات البيداغوجية المسخرة لإنجاح العملية التكوينية. كما تابعت سير الدروس التطبيقية والنظرية، وتحاورت مع المتربصين والمؤطرين حول مختلف جوانب البرنامج.

حيث أكدت أرحاب أن برنامج “صنعة” يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات والمعارف الأساسية. في مختلف التخصصات المهنية، من خلال تكوين يقدر بـ 90 ساعة لكل متربص، بما يسمح للمستفيدين. باكتساب كفاءات أولية تؤهلهم للاندماج في الحياة المهنية أو تطوير مشاريعهم المستقبلية.

كما أشادت الوزيرة بالمجهودات التي تبذلها الأسرة التكوينية من مكونين وإداريين لإنجاح هذه المبادرة، مؤكدة أهمية توفير أفضل الظروف البيداغوجية والتنظيمية لضمان تكوين نوعي يستجيب لتطلعات الشباب ويساهم في تعزيز ثقافة العمل واكتساب المهارات المهنية.

جدير بالذكر أن برنامج “صنعة” سجل إقبالاً واسعاً على المستوى الوطني، حيث بلغ عدد المسجلين 173 ألفاً و800 مسجل، فيما تم قبول وتوجيه 114 ألفاً و133 مستفيداً، عبر أكثر من 600 مركز ومعهد للتكوين والتعليم المهنيين، وبمساهمة أكثر من 2000 مكوّن ومؤطر عبر مختلف الولايات المعنية.

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