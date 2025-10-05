أرحاب: ترقية 15 ألف أستاذ في التكوين المهني

أعلنت وزيرة التكوين المهني نسيمة أرحاب، عن ترقية 15 ألف أستاذ في التكوين المهني ممن تتوفر فيهم الشروط.

وأضافت الوزيرة خلال زيارتها اليوم إلى ولاية المدية للإشراف على الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025. أن الدورة الحالية شهدت إعادة توجيه جزء من المسجلين الجدد نحو 500 تخصص مهني عبر 23 شعبة. كما تم إدراج 32 تخصصا جديدا في مجالات حديثة تلبي احتياجات سوق الشغل. مشيرة إلى أنه سيتم ترقية إستثنائية لفائدة 15,872 موظفا استوفوا الشروط القانونية. تقديرا لجهودهم وكفاءتهم في إنجاح الإصلاحات القطاعية.

ودعت الوزارة جميع المتربصين لاغتنام الفرص المتاحة عبر شبكة المؤسسات التكوينية ومواصلة جهود تطوير الجودة والرقمنة. وتأكيد روح الابتكار والمقاولاتية لخدمة وطنهم وبناء مستقبل واعد.

كما أوضحت الوزيرة أنه تم تقديم منح تكوينية لفائدة 43 بلدا إفريقيًا وبلدين عربيين. وخلال السنة الجارية، ارتفع العدد الإجمالي للمنح ليصل إلى الف منحة، ليؤكد بذلك قطاع التكوين التزام الجزائر بتعزيز التعاون جنوب-جنوب. ومنحت للمتربصين فرصة نشر عروض التدريب الميداني عبر منصة تمهين لربط التكوين بعالم الشغل والمؤسسات الاقتصادية.

