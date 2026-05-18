أرحاب: عتاد وتجهيزات جديدة لدعم التخصصات المهنية ببرج باجي مختار

وقفت اليوم الاثنين، نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، خلال زيارتها إلى ولاية برج باجي مختار على عملية تدعيم مركز التكوين المهني والتمهين بعـتاد وتجهيزات جديدة موجهة لدعم عدد من التخصصات المهنية الهامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكوين وتحسين ظروف التمدرس والتأطير داخل المركز.

وشمل هذا الدعم خمس تخصصات أساسية تتمثل في الخياطة، الطبخ، تربية النحل، حلاقة النساء، ونجارة الألمنيوم. حيث تم توفير تجهيزات ووسائل حديثة من شأنها الرفع من مستوى التكوين التطبيقي. وتمكين المتربصين من اكتساب مهارات مهنية تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة التكوين والتعليم المهنيين الرامية إلى تطوير القطاع بالمناطق الجنوبية. والحدودية مع التركيز على التخصصات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي. التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والنساء في مجال التشغيل والعمل الحر.

وقد لقيت هذه المبادرة استحسانًا واسعا لدى المؤطرين والمتربصين باعتبارها خطوة إيجابية. نحو تحسين جودة التكوين المهني ودعم التنمية المحلية بولاية برج باجي مختار

