أرحاب.. نراهن على ربع مليون حامل مشروع في 2023

كشفت مديرة الحاضنات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيمة أرحاب، اليوم الأحد، عن رهان لتفعيل ربع مليون حامل مشروع سنة 2023.

كما أبرزت أرحاب إمكانية الوصول إلى ربع مليون حامل مشروع هذا العام، بفعل استحداث قانون المقاول الذاتي في ديسمبر الأخير. موضحةً أنّ إقرار النصوص التطبيقية سيبيّن مختلف مسالك المقاولين الذاتيين ويمكّنهم من منصة خاصة تستجيب لانشغالاتهم.

وركّزت أرحاب على صندوق استثمار المخاطر الفريد من نوعه الذي يتمّ تمويله من طرف ستة بنوك عمومية. ويتولى الصندوق المذكور الاستثمار في المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “مبتكرة”.

وأوردت المتحدثة في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ مصالح الوزارة سجّلت 5 آلاف طلب للحصول على العلامة المذكورة في 2022. مسجّلة حصول 1100 مؤسسة على تلك العلامة. كما ركّزت على أنّ وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة تعمل على الاتصال المباشر مع الجامعات. وإعطاء لمسة اقتصادية، مع الاهتمام بالتمويل للدعم والتحفيز وتوفير ناتج اقتصادي مهم.

وأعلنت أرحاب عن استحداث إستراتيجية الابتكار المفتوح لدعم المؤسسات الكبرى كما نظيراتها الناشئة تشجيعاً للإضافات. فضلاً عن الانفتاح على مهنة صناعة المحتوى التي تطورت في سماء الاقتصاد الرقمي.

وفي شأن آخر، أحالت أرحاب على مساعٍ لإنشاء منطقة تكنولوجية إفريقية حرة لبناء بيئة أعمال المؤسسات الناشئة في القارة السمراء. منوّهةً إلى أنّ الجزائر صارت تستقطب الكثير من المغتربين المهتمين بإنشاء المؤسسات الناشئة والمشروعات المبتكرة.