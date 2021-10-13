أرخس أسعار البنزين.. الجزائر تحتل المرتبة الثانية عربيا والخامسة عالميا

إحتلت الجزائر المرتبة الثانية عربيا، من حيث أسعار البنزين المنخفضة، والمرتبة الـ5 عالميا بقيمة 0.33 دولار للتر الواحد.حسب تصنيف ” Global petrol prices”.

وحسب ذات التصنيف، فقد إحتلت سوريا المرتبة الأولى عربيا كأرخص سعر بنزين عربيا، متبوعة بالجزائر والكويت والعراق. فيما احتلت اليمن المرتبة الأولى، كأغلى بلد عربي، من حيث غلاء أسعار البنزين، بقيمة 1،69 دولار للتر الواحد.

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