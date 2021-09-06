أردت أن أكون معه في الحلال.. لكنّ هذا الأمر بالنسبة إليه من المحال

من الصعب جدا أن تجد المرأة نفسها وقد أوشك قطار الزواج أن يتركها، فتكتشف في أخر لحظة من تتعشم فيه أن ينقذها من شبح العنوسة قد تخلى عنها، إلا أن ذلك الحلم الممزوج بالواقع سرعان ما يتلاشى لا لسبب إلا لأنّ الرجل الذي بنيت عليه كل الآمالو الذي بدوره لا يعدو إلا أن يكون في أرذل العمر مثلي يرفض مسألة الزواج جملة و تفصيلا،و حسبه في ذلك أن الاستمتاع بالحرية أفضل بكثير من الارتباط و الزواج.

مثل هذا الأمر أذهلني و قلب كياني، فلم يكن في بالي مثل هذا القرار الذي لولا أنني استجمعت قواي و كل الشجاعة التي منعها الخجل من أن تكون،لما صارحت من كنت أكنّ له كل الحب و الود بمصير علاقتنا، لأصعق بقراره القاتل الذي جعلني قاب قوسين أو أدنى من أن أعرف و بعد انتظار طويل طعم السعادة.

لم أكن لأظن بأنّ مصير فتاة، ترفعت عن العلاقات العابرة حتى لا تسقط في فخ الرذيلة و الانحراف سيكون بمثل مصيري،خاصة وبعد بلوغي العقد الرابع من العمر،كما أنني لا أخفيكم بأن قلبي تعلق بالرجل تعلقا كبيرا لا يوصف،لكنّ الواقع حز في نفسي كثيرا.

لست أفهم أي طريق أنتهجه ، فالرجل الذي أكن له أسمى مشاعر الحب والإخلاص لا يريد وبالمرة الدخول معي في نقاش قد يغير من رأيه أو يدفعه على الارتباط بي،كما أنني لست أريد أن أصدم بالفراق الذي قد يقضي علي و يسقطني في دوامة من العذاب و اليأس.أنا في حخيرة من أمري سيدتي وأريد أن تشيري عليّ بما من شأنه أن ينير دربي ويبدد مخاوفي.