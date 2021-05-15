أردنيون يزحفون إلى الحدود الفلسطينية تضامناً مع الأقصى وغزة

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أردنيون يزحفون إلى الحدود الفلسطينية تضامناً مع الأقصى وغزة
بقلم نادية بن طاهر

توجه عدد كبير من الأردنيين، اليوم السبت، إلى منطقة الكرامة قرب الحدود الأردنية الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي، لنصرة الشعب الفلسطيني.

وجرت الوقفة الإحتجاجية، في ساحة “المقابلة” أمام صرح شهداء الكرامة بالأغوار الجنوبية.

وردد المتظاهرون شعارات مثل “افتحوا الحدود” و”ذاهبون إلى القدس شهداء بالملايين”، وغيرها، رافعين الأعلام الفلسطينية والأردنية.

وعبر المشاركون عن غضبهم تجاه العدوان الصهيوني على غزة، وانتهاكات المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح في القدس.

وأكد الأردنيون، على دعمهم لصمود الاشقاء الفلسطينيين، مؤكدين على الموقف الاردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.


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