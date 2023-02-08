أردوغان: إرتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 8574 قتيلا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين الذين ضربا جنوب البلاد إلى 8 آلاف و574 قتيلا.

وأضاف في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء من ولاية قهرمان مرعش مركز الزلزالين، أن 49 ألفا و133 أصيبوا بجروح. وأن عدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 في الولايات العشر المتضررة من الزلزال.

وأكد أردوغان: “حشدنا جميع مواردنا والدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد)”.

ووجه الرئيس التركي رسالة تطمين للمواطنين المتضررين قائلا: “فليطمئن مواطنونا، لا يمكن أن نسمح ببقائهم في العراء”. كما لفت إلى إمكانية بقاء المتضررين من الزلازل في فنادق تم التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا القريبة من المنطقة المنكوبة. مضيفا أن حكومته ستمنح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولارا) لكل عائلة متضررة من الزلزال.

وشدّد أردوغان “مثلما نفذنا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى. سننجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال قهرمان مرعش”. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة على رأس عملها حاليا. مشيرا أنها “واجهت بعض المشاكل في اليوم الأول للزلزال لكن في اليوم الثاني والآن كل شيء تحت السيطرة”.

وأضاف أردوغان، “واجهنا بعض المشاكل في المطارات والطرقات لكن اليوم الوضع أكثر راحة وغدا أفضل من سابقه”. مضيفا أنه تم وصول أسطوانات الغاز إلى الولايات المنكوبة ليتم حل مشكلة التدفئة في الخيام.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن أمس الثلاثاء، أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

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