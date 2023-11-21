أردوغان: إسرائيل دولة إرهاب.. والجزائر قدّمت أشجع وأقوى ردّ على قضية غزة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن امتننانه الشديد على موقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثابت ضد الوحشية التي تتزايد في غزة منذ 7 اكتوبر الماضي، مؤكدا أن الجزائر من الدول التي قدّمت أشجع وأقوى ردّ فعل على قضية غزة.

وفي كلمة له خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي، قال أردوغان إنه “ناقش اليوم مع الرئيس تبون بالتفصيل ما يمكن فعله لوقف اراقة الدماء في غزة”.

كما أكد الرئيس التركي أن “تدمير المدارس والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد لا ينبغي أن يمر دون عقاب”، مشددا في السياق ذات صلة على ضرورة محاسبة كل الذين قتلوا بوحشية الأطفال والنساء والرضع والمسنين أمام القانون الدولي .

وختم ذات المتحدث بالقول إلى، “إن اسرائيل هي دولة ارهاب وليس هناك داع بأن نمتنع أن نقول هذه الحقيقة.”