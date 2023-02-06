أردوغان: إعلان حالة التأهب وإرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة جراء زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأضاف أردوغان، أنه تم إعلان حالة التأهب لمساعدة المناطق المتضررة: ” كافة وحداتنا المعنية في حالة تأهب تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية”

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنياته بتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.

وقال أردوغان في سلسلة تغريدات، فجر الإثنين. إن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتقوم بعملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وأوضح أردوغان أن وزارتي الصحة والداخلية و “آفاد” وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى بدأت أعمالها على وجه السرعة. مشيرا إلى إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة. وتمنى الرئيس التركي السلامة لكافة المواطنين المتضررين من الزلزال.

و أعلن أردوغان فجر الإثنين، ضربت عدة هزات أرضية ولايتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش جنوبي البلاد. تراوحت قوتها بين 6.4 و 7.4 درجات على مقياس ريختر، بحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

من جهته قال وزير الداخلية التركي (زلزال قهرمان مرعش): “هناك مواطنون فقدوا أرواحهم.. جميع فرقنا في حالة تأهب، رفعنا إنذارا من المستوى الرابع، وهذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية”.

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي.

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