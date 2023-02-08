أردوغان: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 9057 قتيلا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين، إلى 9057 قتيلا وإصابة 53000 آخرين.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء: “إنه وقت الوحدة والتضامن والاتحاد. ولا يمكنني استساغة من يسيرون حملات سلبية سعيا وراء مصالح سياسية ضيقة في هذا التوقيت”.

وكشف الرئيس التركي، أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.

وأضاف أردوغان: “بتكاتف الشعب والدولة سنرفع كافة أنقاض الدمار ولن نترك أي مواطن وحيدا. لن نترك أي شخص تحت الأنقاض”.

كما كشف الرئيس التركي، أن عدد المباني المهدمة جراء الزلزال بلغ 6 آلاف و444.