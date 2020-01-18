أردوغان: السلام في ليبيا يمر عبر تركيا

شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا يمر عبر تركيا.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، حذر الرئيس التركي من تجدد ما وصفه بالإرهاب الإسلامي، في حال سقوط الحكومة الليبية.

وقال أردوغان في مقال لصحيفة “بوليتيكو” الأوروبية، نشر اليوم السبت، إن “ترك ليبيا تحت رحمة بارون حرب سيكون خطأ تاريخيا”.

وأضاف: “سنقوم بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر”.

وأشار إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية.