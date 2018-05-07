أردوغان : الفرنسيون قتلوا ملايين المسلمين في الجزائر والعالم بقي صامتا !

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنّ الفرنسيون قتلوا في الجزائر نحو 5 ملايين مسلم وفي ليبيا وروندا والعالم بقي صامتا.

وأغتنم أردوغان الفرصة، خلال كلمة له على هامش إحتفالية توزيع جوائز جبل الزيتون للسلام، للإنتقاد المجتمع الدولي الذي بقي صامتا إزاء انتهاكات بعض الدول في حق الشعوب على غرار فلسطين وسوريا.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التركي، إن الإحتلال الإسرائيلي دولة ظالمة وظلمت الفلسطينين وتحاول السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

مشيرا إلى أن هنالك الكثير من يغلق عيونه وسماعه عن انتهاكات الكيان الصهيوني ضد فلسطين.

وأوضح أردوغان، أن هذه الإنتهاكات مستمرة حتى قيام الساعة وسنرى منها كثيرا خلال الفترة الزمنية القادمة.