أردوغان بعد النتائج غير الرسمية: كلفني الشعب برئاسة الجمهورية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن النتائج غير الرسمية للانتخابات باتت واضحة.

مؤكدا أنها تعتبر تكليفا له من الشعب التركي لرئاسة الجمهورية التركية.

وأشار أردوغان، خلال كلمة أمام حشد من أنصاره، إلى أن سلامة العملية الانتخابية وحرية التصويت يعبران عن قوة الديمقراطية التركية.

وأكد الرئيس التركي، أن بلاده قدمت درسا في الديمقراطية للعالم بأسره عبر نسبة مشاركة بالانتخابات قاربت 90 بالمائة.

مضيفا أن الأتراك حمَّلوا “تحالف الشعب” مسؤولية كبيرة بمنحه الأغلبية البرلمانية.

وقال أردوغان أنه سيواصل النضال من أجل أن تحقق تركيا تقدم أكبر في كافة المجالات.

معلنا أن أولوية حكومته في المرحلة الراهنة تتمثل في إيصال تركيا إلى أهداف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية في 2023.

وعبر الرئيس التركي عن أمله بتقبل منافسيه في الانتخابات بالنتائج.

ودعا إلى تنحية السجالات والتوترات التي رافقت الفترة السابقة للانتخابات والتركيز على مستقبل البلاد.

مشيرا إلى أنه لاعودة إطلاقا عن المكانة التي أوصلنا بلادنا إليها في الديمقراطية والاقتصاد عبر 16 عاما من العمل الدؤوب.