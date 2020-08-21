أردوغان: تركيا استطاعت أن تحقق أكبر اكتشاف لحقل غاز طبيعي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن اكتشاف حقل غاز كبير في البحر الأسود.

وقال الرئيس التركي، نقلا ن وكالة الاناظول، فإن “احتياطيات الحقل تقدر بنحو 320 مليار متر مكعب من الغاز”.

ووفق أردوغان فإن هذا الكشف يعد أكبر اكتشاف لحقل غاز طبيعي في البحر الأسود بالنسبة لتركيا.

وأضاف قائلا: “فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان”.

وعن مكان اكتشاف الغاز، أشار الرئيس التركي إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي تم اكتشافها في بئر “تونا”، الواقعة قبالة الساحل الغربي لتركيا على البحر الأسود.

كما أوضح اردوغان أن “الاكتشاف تم بعدما نفذت تركيا 9 عمليات حفر في المياه العميقة في البحرين المتوسط والأسود عبر سفينتي “الفاتح” و”ياووز”.