أردوغان: تركيا ستكون ضمن 10 الدول الكبرى في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتم توفير جميع الطاقات للصعود بالبلاد إلى مصاف الدول 10 الكبرى في العالم.

وقال أردوغان في أول تصريح له عقب انتخابه مجدّدا رئيسا للبلاد،”أولويتنا تحقّيق الأهداف،التي نصبوإليها بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية في2023″.

هذا وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من الأهداف بحلول العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية.

من جهة أخرى شدّد أردوغان على أن بلاده قدمت درسا في الديمقراطية للعالم بأسره،عبر نسبة مشاركة قياسية بالانتخابات قاربت 90%.