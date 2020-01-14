قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “حفتر هرب من موسكو دون التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”.

وأكد أردوغان، اليوم الثلاثاء، “أنه ورغم توقيع حكومة الوفاق على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو، إلا أن حفتر لم يوقع وهرب من موسكو رغم وعده السابق بالتوقيع”.

كما أوضح أردوغان قائلا “لو لم تتدخل تركيا لتمكن حفتر من السيطرة على كامل ليبيا، وسنستمر في توفير الدعم للحكومة الشرعية الليبية”.

وأضاف “لن نتوقف عن إعطاء الدرس اللازم للإنقلابي حفتر في حال واصل هجماته في ليبيا، مشيرا أن المسألة الليبية ستناقش في مؤتمر برلين على مستوى الرؤساء يوم الأحد المقبل.

وقال “لا يمكن أن نبقى متفرجين على ما يجري في ليبيا، ولن ندير ظهرنا لإخوتنا هناك”.

مؤكدا في السياق ذاته أن تركيا لا تسعى للمغامرة في سوريا وليبيا والبحر المتوسط، وليست لديها طموحات إمبريالية على الإطلاق.

وقال “عيوننا ليست معصوبة من جشع النفط والمال، وهدفنا الوحيد هو حماية حقوقنا وضمان مستقبلنا ومستقبل أشقائنا”.