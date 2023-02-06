أردوغان: زلزال “مرعش” أكبر كارثة عشناها.. تلقينا طلبات المساعدة من 45 دولة

قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، أن زلزال مرعش يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزينجان عام 1939.

وأضاف أردوغان في تصريحات من مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في أنقرة، حيث أشرف على سير أعمال البحث والإنقاذ. أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ ألفين و470. مضشيرا إلى أن “زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939”.

وقال أردوغان، “دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها”. مضيفا أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ ألفين و470. فيما وصل عدد البنايات المنهارة إلى ألفين و818 مبنى . وأكد إستمرار أعمال إنقاذ المواطنين من تحت أنقاض الأبنية المدمرة جراء الزلزال.

وذكر أردوغان، أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، “والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة”. مشيرا إلى أنه من غير الواضح إلى أي مدى سيرتفع عدد القتلى والمصابين”، في ظل استمرار أعمال إزالة الأنقاض في منطقة الزلزال.

كما أعرب الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، عن تمنياته بتجاوز هذه الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية. وطلب من الأفراد والمؤسسات الراغبة في تقديم المساعدة، التنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا تلقت عروضا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب “الناتو” والاتحاد الأوروبي.

وترحم الرئيس أردوغان على ضحايا هذه الكارثة الكبيرة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ودعا جميع المواطنين إلى التضامن والتكاتف في مواجهة آثار الزلزال.​​​​​​​

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