أردوغان: سنعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه عاجلا أم أجلا سنعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر.

وقال الرئيس التركي، ردا على حرق القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى: “مَن يرتكبون جريمة حرق القرآن في السويد ومن يسمحون بها تحت غطاء حرية الفكر لن يبلغوا أهدافهم..سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة ممكنة. حتى تتم محاربة التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم”.

مضيفا: “أود أن يعلم الجميع أننا (تركيا) لن نرضخ أبدا لسياسات الاستفزاز أو التهديد”.

يذكر أن سويديا متطرفا نفذ وعيده بتدنيس القرآن الكريم الأربعاء، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم.