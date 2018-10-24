أردوغان: “سنقدم أدلة جديدة في مقتل خاشقجي ولن ينجو أحدا من هذه الجريمة”

كشف الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان، أن بلاده ستكشف عن الأدلة الجديدة التي ستتوصل إليها في التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال أردوغان اليوم الأربعاء، خلال الكلمة التي ألقاها أثناء مشاركته في ندوة دولية أقيمت في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن التحقيقات في القضية لا تزال متواصلة ولم تنته بعد.

مشددا على أن تركيا لا تزال تقوم بجمع الأدلة والتفتيش الدقيق، مضيفا أن كل العالم يتابع هذه القضية.

وأضاف أردوغان قائلا: “مصممون على عدم السماح بتغطية الجريمة، ولن ينجو ذلك الذي أعطى الاوامر بقتل الصحفي.. لن ينجو من العدالة”.

وكشف ذات المتحدث ان هناك العديد من الاطراف تحاول الضغط على القضاء التركي والامن ةوالإدعاء العام وهذا من أجل تضليل الأدلة في التحقيق.

و قال: “الذين يقومون بحسابات بسيطة وملوّثة، يجب أن ندحرهم ونحاربهم، ونمنع تطبيق هذه الحسابات السيئة.. ولكن من خلال الشفافية أعلنت أمس عن آخر ما توصّل إليه التحقيق في القضية”.

وأضاف: “شاركنا بعض المعلومات المؤكدة حول مقتل جمال خاشقجي، وهناك أطراف منزعجة من ذلك”.