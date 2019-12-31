أردوغان: سننفذ بنود الإتفاق مع ليبيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم تنفيذ جميع بنود الإتفاقية المبرمة بين تركيا وليبيا.

وكتب أردوغان، في رسالة له بعثها بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة، “سنقدم لحكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين”.

وأوضح أردوغان أن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا.

وبخصوص مشروع قناة إسطنبول الجديدة قال أردوغان “سننفذ بالتأكيد مشروع قناة إسطنبول بين بحر مرمرة والبحر الأسود”.

وأضاف قائلا “عام 2020 سيكون عاما نجني فيه ثمار الكفاح والتضحيات التي قدمناها على مدى السنوات الماضية”.