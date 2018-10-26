أردوغان :”سيتوجه المدعي العام السعودي إلى اسطنبول.. وهو مطالب بفك لغز مقتل خاشقجي”

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن توجه المدعي العام السعودي، إلى اسطنبول يوم الأحد، من أجل لقاء المدعي العام التركي، لمناقشة قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي.

وطالب أردوغان خلال كلمة ألقاها، يوم الجمعة العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز التعاون في التحقيقات حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأعاد كلامه من جديد حول مقتل خاشقجي قائلا: “إن الحادثة وقعت في تركيا، وهو الأمر الذي جعل بلاده تفتح تحقيقا في الموضوع”.

موضحا أن لا يزال في جعبة تركيا العديد من الوثائق والتسجيلات التي لم تعلن عنها، مضيفا إنّ التصريحات السعودية عن خروج خاشقجي من القنصلية “مضحكة وغير منطقية”.

وقد خاطب أردوغان السلطات السعودية قائلا: “إنّ كنتم تريدون إزالة الغموض حول مقتل خاشقجي، فإن الموقوفين 18 هم نقطة محورية للتعاون بيننا” .

وقال إنّ المتهمين في مقتل خاشقجي، يجب محاكمتهم في تركيا، قائلا:”إذ لم تستطيعوا جلب المعلومات منهم، أرسلوهم لنا ونحن قادرين على استخراج المعلومات منهم”.

وواصل أردوغان أسئلته للجانب السعودي، قائلا:”إنّ من فعل الجريمة واضح، وعلى السعودية أن تقول لنا من أمر بارتكاب الجريمة، وبأمر من قدم الفريق السعودي “15 شخصا” إلى تركيا.

أضاف الرئيس التركي، إنّ السعودية لا يمكن أن تنقذ نفسها إذا لم تثبت مكان تواجد الجثة، ولم تكشف عن المتعاون المحلي الذي ادعت تسليمها إياها.