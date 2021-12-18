أردوغان: ظلم كبير ألا يكون لـ1.3 مليار إفريقي حق اتخاذ القرار بمجلس الأمن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه ومن الظلم ألا يكون للقارة الإفريقية، حيث يعيش 1.3 مليار شخص، الحق في التحدّث واتخاذ القرار في مجلس الأمن.

وندّد الرئيس التركي، خلال كلمته بقمة الشراكة التركية-الإفريقية الثالثة، بغياب العدالة عن النظام العالمي القائم على سيطرة خمس دول.

كما أكد الرئيس أردوغان إن بلاده تستمر بمدّ يد المساعدة إلى الدول الإفريقية بينما يدير العالم ظهره لها. مشيرا إلى أنّ حجم التبادل التجاري تطوّر بشكل كبير بين تركيا والدول الإفريقية.

وأضاف أردوغان أن بلاده تتطلع إلى “زيادة التبادل التجاري والاستثمارات مع دول إفريقيا”.

وأورد الرئيس التركي: “واثق أننا سنرتقي بحجم تبادلنا التجاري إلى 50 مليار دولار أولاً ثم إلى 75 مليار دولار عبر جهودنا المشتركة”.

وأضاف أردوغان: “أجرينا زيارات كثيرة إلى دول إفريقيا بينما كان العالم يدير ظهره لها”. وتابع: “مددنا يد المساعدة إلى الدول الإفريقية ولم نتركها وحيدة بمواجهة كورونا”.

كما تحدث أردوغان عن التطورات الأخيرة فيما يتعلق بإنتاج بلاده للقاح محلي قائلاً: “نحن في المرحلة الأخيرة من التجارب على لقاح تركي ضد كورونا.. وحين يتم إنتاجه فسنوزّعه عالمياً بخاصة في إفريقيا”.

مضيفا بأنّ بلاده تخطط “لإرسال 15 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى إفريقيا الفترة المقبلة”.

وأشاد الرئيس التركي بالجهود المشتركة التي وصلت “بالعلاقات التركية-الإفريقية إلى مستويات لم يكن من الممكن تصوُّرها قبل 16 عاماً”.

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