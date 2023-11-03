أردوغان: غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة يشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما.

وأورد الرئيس التركي، في كلمة ألقاها بقمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية أستانة. أن “مأساة إنسانية غير مسبوقة تجري في فلسطين أمام أعين العالم أجمع. حيث تتعرض المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس. ومخيمات اللاجئين للقصف. ويتم قتل الأطفال الأبرياء بوحشية”.

وأضاف: “ليس هناك مفهوم يمكن أن يفسر هذه الوحشية أو يبرر ما نشهده منذ 7 أكتوبر.وبعبارة صريحة وواضحة، غزة تشهد جريمة ضد الانسانية منذ 28 يوما كاملة”.

ولفت إلى أن تركيا اتخذت موقفا مبدئيا وإنسانيا منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة. ولطالما أعربت في كل فرصة عن رفضها للأعمال التي تستهدف المدنيين.

وتابع الرئيس التركي: “أولويتنا إرساء وقف إطلاق نار إنساني على وجه السرعة. نعمل على آليات جديدة (لحل الصراع في الشرق الأوسط) تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود”

وأكد أن جهود تركيا متواصلة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي في هذا الإطار.