أردوغان : فشل الدول الاسلامية في الدفاع عن القدس يعرض مكة إلى الخطر

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إنه في حال فشلت الدول الإسلامية في الدفاع عن القدس فإن مستقبل مكة في خطر.

وأوضح أردوغان، خلال تجمع نصرة القدس في اسنبطول، أن القدس لست مجرد مدينة بل هي رمز وامتحان وقبلة،

منوها إلى أنه إذا لم نستطع حماية قبلتنا الأولى فلا يكمننا النظر بثقة إلى مستقبل قبلتنا الأخيرة مكة.

وأشار الرئيس التركي، إلى أنه ليس العالم الإسلامي فقط من فشل في امتحان القدس بل الإنسانية جمعاء

واتهم اردوغان الولايات المتحدة بالصمت على المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.