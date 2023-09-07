أردوغان في زيارة إلى الجزائر أكتوبر القادم

أعلن، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، سيقوم بزيارة إلى الجزائر قريبا.

كما أشار الوزير التركي، خلال ندوة صحفية نشطها مع نطيره الجزائري أحمد عطاف، أن أردوغان سيقوم بزيارة الجزائر شهر أكتوبر القادم.

وقال فيدان، إن هذه الزيارة ستسمح بالبحث في القضايا ذات بعد استراتيجي بين البلدين. مضيفا أن العلاقات التركية-الجزائرية استراتيجية. كما “بحثنا الكثير من الملفات الثنائية والإقليمية في إطار تعزيز العلاقات”.