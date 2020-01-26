أردوغان في زيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى

توجه، منذ قليل، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية إلى الجزائر تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأفادت وكالة الأناضول، اليوم الأحد، أن أردوغان تنقل على متن مطار أتاتورك بإسطنبول متجها نحو الجزائر مع عدد من المسؤولين، يتقدمهم نائبه، فؤاد أوقطاي.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى الجزائر، وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، وكذا وزير الدفاع، خلوصي أكار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز.

وكذا رئيس جهاز المخابرات، هاكان فيدان، ورئيس دائرة الإتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطوان والمتحدث بإسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن.