أردوغان في زيارة رسمية للجزائر يومي 26 و27 جانفي الجاري

يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بزيارة الى الجزائر، يومي 26 و27 جانفي الجاري.

وحسب وسائل إعلامية تركية، سيرافق الرئيس التركي أردوغان، وفد وزاري هام من قطاعات التجارة والاقتصاد والتطوير العسكري.

كما سيرافقه في زيارته الى الجزائر، عدد من رجال الأعمال ومدراء كبرى الشركات التركية.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان سيستهل جولته بزيارة الجزائر في 26 من الشهر الجاري، وعقبها سيتوجه إلى وغامبيا، وسيختتم جولته بزيارة السنغال.

وأضاف المصادر، أن الرئيس التركي سيجري لقاءات مع نظرائه الأفارقة، وسيبحث العلاقات الثنائية، والاقتصادية وسبل تطويرها.

ولفتت إلى أن أردوغان سيتناول مع نظرائه الأفارقة سبل محاربة تنظيم الكيان الموازي المنتشر في دول القارة الأفريقية.

وفي إطار ترتيبات حلول الرئيس التركي بأرض الوطن، أعلنت سفارة تركيا لدى الجزائر، عن توقف خدماتها ابتداء من يوم غد الخميس، الى غاية الأحد 26 جانفي الجاري.