أردوغان: لا أحد يقدر على إخراج سكان غزة من وطنهم الأبدي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا أحد يقدر على إخراج فلسطينيي غزة من وطنهم الأبدي والخالد منذ آلاف السنين.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك في إسطنبول، الأحد، قبيل انطلاقه في جولته الآسيوية. التي تشمل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه بعد 471 يومًا من الإبادة الجماعية في غزة، تم التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت يوم 19 جانفي الماضي. بمساهمة تركية. وقال إن عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين لا تزال مستمرة رغم ألاعيب إسرائيل، وإن أنقرة تشاهد بسرور إلتزام حماس بوعودها.

كما لفت إلى بدء وصول المساعدات إلى غزة رغم أنها ليست بالمستوى المطلوب وذلك بعد حصار خانق دام 15 شهرا. مضيفا “لكننا للأسف نرى أن الإدارة الإسرائيلية تفكر في خطط أكثر خبثا ولا إنسانية بدلا من جعل وقف إطلاق النار دائما”.

وشدد على أن مقترحات الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن غزة والتي طرحتها تحت ضغط اللوبي الصهيوني. ليس لها أي جانب يستحق الاهتمام والحديث من وجهة نظرنا”.

موضحا أن هذه المقترحات لا جدوى منها وهي محاولات عقيمة، وأنه “لا أحد يقدر على إخراج سكان غزة. من وطنهم الأبدي والخالد منذ آلاف السنين”. وتابع: “فلسطين، بغزّاها وضفتها الغربية وقدسها الشرقية، هي ملك للفلسطينيين”.

وفي سباق آخر، لفت أردوغان إلى أن زيارته للدول الثلاث الصديقة والشقيقة، ماليزيا وإندونيسيا وباكستان. ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الزيارة. في تعزيز علاقات تركيا مع ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، والمبنية على أساس الأخوة.

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