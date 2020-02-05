أردوغان: لن ندعم أي خطة لا ترضي أشقائنا الفلسطينيين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا لن تدعم أبداً أي خطة لا ترضي الفلسطينيين.

وحسب ما أوردته وكالة الأناضول، أكد أردوغان، في كلمة له اليوم الأربعاء بأنقرة، أن تركيا لن تدعم أبداً أي خطة لا ترضي الفلسطينيين.

وأضاف الرئيس التركي، أن الهدف الوحيد للخطة المعلنة “صفقة القرن”، هي إضفاء الشرعية على سياسة 70 سنة من الاحتلال والتدمير الصهيوني.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 28 جانفي الماضي، عن الخطوط العريضة لصفقة القرن.

وتتضمن الخطة، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة للكيان الصهيوني.