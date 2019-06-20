أردوغان: “لن نرضى بنسيان جريمة قتل خاشقجي وكذلك مأساة مرسي”

نقلت وكالة أنباء الأناضول، عن الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، قوله إن بلاده لن تنسى جريمة قتل الصحفي السعودي “محمد خاشقجي”، وكذلك مأساة الرئيس المصري المعزول “محمد مرسي”.

وحسب موقع روسيا اليوم، فإن “أردوغان” قد صرح سابقا، أن الرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي”، قتل ولم يمت بشكل طبيعي.

كما أكد الرئيس التركي، بأنه سيعمل كل ما يلزم، بهدف مقاضاة السلطات المصرية في وفاة “مرسي”، أمام المحاكم الدولية.

كما شدد الرئيس التركي، في تصريح أمس الأربعاء، على أن المتورطين في جريمة قتل “جمال خاشقجي”، سيدفعون الثمن.

وتوفي، الرئيس المصري المعزول، “محمد مرسي”، عصر الإثنين، أثناء محاكمته، بمحكمة العاصمة المصرية، القاهرة.

وقُتل، “جمال خاشقجي”، العام الماضي، في قنصلية السعودية، في مدينة اسطنبول التركية.