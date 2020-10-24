أردوغان: ماكرون بحاجة إلى اختبار عقلي ولا أعرف مشكلته مع الإسلام والمسلمين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحاجة لاختبار قدراته العقلية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية قيصري، وسط تركيا.

وأضاف أردوغان “ماكرون بحاجة لاختبار عقلي، فكيف لرئيس دولة أن يعامل الملايين من أتباع ديانة مختلفة وخاصة المسلمين بهذه الطريقة؟”.

وتساءل أردوغان عن مشكلة ماكرون مع الإسلام، قائلا: “ما مشكلة ماكرون مع الإسلام والمسلمين؟”.

وتابع أردوغان “ماكرون لا يفهم حرية الإرادة والعقيدة، وغير قادر على استخدامه عقله، إنهم لا يعرفون عقائد الشعوب الأخرى”.

واعتبر الرئيس التركي أن السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة.

وقال “نحن لم نغلق معابد المسيحيين والأديان الأخرى، لأن هذه الأفكار غير موجودة في عقيدتنا”.