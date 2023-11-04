أردوغان.. نتنياهو محوناه وألقيناه جانبا

وجه الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان، تصريحا ناريا لرئيس وزراء الصهيون نتنياهو. حيث قال إن الأخير لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال. قائلا “لقد محوناه وألقيناه جانبا”.

وأضاف، الرئيس التركي، أن نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا. وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية.

كما حمّل أردوغان نتنياهو، مسؤولية الهجمات ضد فلسطين. قائلا “المسؤول الأول عن الهمجات ضد غزة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو شخصيا”. و”سنضغط من أجل وقف إطلاق النار خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي”.