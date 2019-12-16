أردوغان: نرفض اعتراف الكونغرس بمجازر الأرمن

أخبار العالم
  • -
  • 0
أردوغان: نرفض اعتراف الكونغرس بمجازر الأرمن
بقلم فيصل زيان بوزيان

عبر الرئيس التركي،  رجب طيب أردوغان، عن رفضه التام لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي المتمثل في اعتراف الأخير بالمجازر المرتكبة في حق الأرمينيين خلال عهد الدولة العثمانية.

كما أكد أردوغان، أن بلاده سترد بالمثل وستعترف بالإبادات الجماعية في حق الهنود الحُمر إبان الاستعمار الأمريكي لهم.

وفي مقابلته لقناة إيه خبر التركية، أوضح تفاصيل القضية التي يعود تاريخها لعام 1915، مشيرا لوجود وثائق يجب دراستها قبل إدانة بلاده.

ووجه كلامه لمجلس الكونغرس الأمريكي، مطالباً إياه بالاحترام علاقات البلدين، وأنه في حال تم فرض عقوبات على بلاده، ستكون المعاملة بالمثل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=742191

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com