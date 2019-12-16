أردوغان: نرفض اعتراف الكونغرس بمجازر الأرمن

عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رفضه التام لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي المتمثل في اعتراف الأخير بالمجازر المرتكبة في حق الأرمينيين خلال عهد الدولة العثمانية.

كما أكد أردوغان، أن بلاده سترد بالمثل وستعترف بالإبادات الجماعية في حق الهنود الحُمر إبان الاستعمار الأمريكي لهم.

وفي مقابلته لقناة إيه خبر التركية، أوضح تفاصيل القضية التي يعود تاريخها لعام 1915، مشيرا لوجود وثائق يجب دراستها قبل إدانة بلاده.

ووجه كلامه لمجلس الكونغرس الأمريكي، مطالباً إياه بالاحترام علاقات البلدين، وأنه في حال تم فرض عقوبات على بلاده، ستكون المعاملة بالمثل.