أردوغان والسراج يجريان لقاء مغلقا قبيل انطلاق مؤتمر برلين

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في العاصمة الألمانية برلين.

وأفادت وكالة الأناضول أن لقاء أردوغان والسراج المغلق، جرى في مقر إقامة الرئيس التركي بفندق “الريتز كارلتون”، ببرلين.