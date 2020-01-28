أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا ملفي ليبيا وإدلب

تباحث كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، المستجدات في ليبيا وإدلب السورية عبر مكالمة هاتفية فجر اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية، إن أردوغان وترامب تباحثا حول تطورات الملف الليبي ومنطقة إدلب السورية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبدوره، قال مساعد المتحدث بإسم البيت الأبيض، في بيان له، إن الزعيمين شددا على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا وضمان استمرار وقف إطلاق النار فيها.

ومن جهة أخرى، شدد كل من أردوغان وترامب على ضرورة إنهاء الهجوم المستمر على منطقة إدلب، وأشار ترامب إلى أهمية حل الخلافات بين تركيا واليونان في البحر المتوسط.

كما قدم الرئيس الأمريكي تعازيه لأردوغان في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ جنوب شرق البلاد، وخلف وفاة 41 مواطنا.